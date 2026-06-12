لكن مع انتشار اللقطات على منصات التواصل الاجتماعي، سرعان ما أعلنت الهيئة أن الأمر كان نتيجة "خطأ داخلي".

وتظهر اللقطات ثلاثية الأبعاد وميضا ساطعا فوق مدينة لم تحدد هويتها، قبل أن تتصاعد سحابة دخان كثيفة على شكل الفطر المميز للانفجارات النووية.

وأثار المشهد قلقا بالغا داخل إيران، وأشعل تكهنات على الإنترنت حول احتمال تعرض القناة للاختراق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لاحقا إن "بث لقطات تظهر انفجارا نوويا كان نتيجة خطأ في المونتاج".

كما أكد أحد مذيعي الهيئة على الهواء، أن القناة لم تتعرض للاختراق.

وأتت الواقعة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، عادلا عن تصريح سابق له قال فيه إنه سيشن هجوما كبيرا على البلاد ليل الخميس.