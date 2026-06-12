كما أشارت وكالة أنباء "بلومبرغ" أيضا إلى أن جنيف موقع محتمل لتوقيع الاتفاق، في وقت قريب "ربما يوم الأحد".

يأتي ذلك بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن "تسوية كبرى" من شأنها إنهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إتمامها خلال الأيام المقبلة.

وقال ترامب إنه يتوقع عقد مراسم توقيع الوثيقة قريبا :ربما في أوروبا"، بحضور نائبه جي دي فانس.

إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يؤكدوا بعد التوصل إلى اتفاق.

وحسبما قال مصدران مطلعان على المحادثات لـ"سي إن إن"، تعقد مراسم التوقيع في سويسرا، غير بعيد عن المكان الذي سيحضر فيه ترامب ووفد أميركي قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في فرنسا.

وقال أحد المصدرين إن مراسم التوقيع ستمثل بداية "المرحلة الثانية" من المحادثات الدبلوماسية، حيث يعمل المسؤولون على تنفيذ مذكرة التفاهم.

وأفادت مصادر متعددة أن المذكرة تسمى "إعلان إسلام آباد"، تقديرا للدور المحوري الذي لعبته باكستان في الوساطة على مدار أشهر.

لكن حتى الآن لم يتم تأكيد هذه التفاصيل، إذ أشار مصدر إيراني إلى أن فيينا أيضا تعد موقعا محتملا للتوقيع.