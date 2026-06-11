وقالت الهيئة إن استهداف الرادار تسبب في أضرار جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الملاحة الجوية، إلى جانب وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية في المعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية.

وأوضحت أن الحادث استدعى اتخاذ إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة، شملت وقفا جزئيا للملاحة الجوية لفترة محدودة، حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني، قبل استئناف الحركة الجوية وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت في رسالتها أن استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنية التحتية للملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيماً لاتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944) والقواعد الدولية المنظمة لأمن وسلامة الطيران المدني.

ودعت منظمة الطيران المدني الدولي إلى توثيق هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن اختصاصاتها، والنظر في تداعياتها على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.

وشددت الهيئة على أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات، وبحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفقاً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.