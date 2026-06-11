وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن أربعة أشخاص قتلوا في غارة على بلدة العباسية جنوبي البلاد، فيما أسفرت هجمات أخرى عن مقتل شخصين في مدينتي صور وبعلبك.

في الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على وادي السلوقي في جنوب لبنان، وهي منطقة تقع بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشيراً إلى مقتل عناصر من حزب الله قال إنهم فروا عبر أحد الأنفاق.

من جانبها، أفادت الأجهزة الأمنية اللبنانية بتجدد الهجمات العنيفة على مناطق جنوب البلاد، في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن سابقا.

وفي السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنطقة تشهد "تصعيدا خطيرا" منذ مارس الماضي، مع تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية واستمرار هجمات حزب الله على مناطق أبعد داخل إسرائيل.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى العمل من أجل تسوية دبلوماسية تحترم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.

وفي تطور متصل، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3711 قتيلا و11483 جريحا، بحسب بيانات رسمية.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي وتمديده مرتين، فيما نص الاتفاق، الذي جاء برعاية أميركية، على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني.