وأوضح ترامب أن نائبه ‌جي دي ‌فانس سيحضر مراسم توقيع ‌الاتفاق.

كما أفاد أنه تحدث مع قادة في المنطقة، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الاتفاق.

وأضاف: "سيفتح المضيق رسميا ⁠فور توقيعنا على ⁠الاتفاق، وهو ​ما ⁠قد يحدث ​قريبا. قريبا جدا. ربما ​خلال مطلع الأسبوع في أوروبا".

كما أشار ترامب إلى أن "ما فهمته أن المرشد الإيراني (مجتبى خامنئي) وافق على الاتفاق".

وأتت تصريحات ترامب في المكتب البيضاوي، بعدما ألغى، الخميس، خططا لشن هجمات جديدة على إيران، قائلا إن "النقاط النهائية" بشأن اتفاق مبدئي تم الموافقة عليها.

وأوردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن طهران من المرجح أن توافق على الاتفاق، لكنها لم تقدم ردا رسميا بعد.

وكان إعلان ترامب بعد ساعات من قوله إن الجيش الأميركي سيهاجم ‌إيران لليوم الثالث على التوالي.

ودأب الرئيس الأميركي منذ منتصف مارس على قول إن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بات وشيكا، لكن مصادر إيرانية ومسؤولين غربيين ذكروا أن المحادثات غير المباشرة بشأن اتفاق سلام مبدئي بين واشنطن وطهران تكتسب قوة دافعة.

ويسري وقف إطلاق نار هش منذ أوائل أبريل.

قالت 3 مصادر إيرانية ومسؤولون أوروبيون إن ال‌محادثات مستمرة، لكن ⁠بعض القضايا لا تزال تحتاج إلى نقاش مفصل مثل آلية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بعشرات المليارات من الدولارات.

وذكرت المصادر أن الاتفاق سينهي الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، بينما سترجأ ⁠القضايا التي لم تحل بشأن ‌برنامج طهران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى محادثات مستقبلية.

ولم يتضح ما إذا كانت مثل ⁠هذه الاتفاقية سترضي المنتقدين داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، الذين يرون أن أي اتفاق يجب أن يمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.