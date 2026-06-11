إلا أن الوكالة شددت على أن "إيران لم تقدم ردا نهائيا بعد".

وكانت الوكالة ذكرت سابقا أن طهران لم توافق بعد على نص تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكان توقيع اتفاق قريبا.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني، قوله إنه "لم تتم الموافقة على أي نص لمذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة".

وبدوره نقل موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولون إيرانيين قولهم إنهم أبلغوا عدة دول بأن محادثات طهران أفضت إلى اتفاق مبدئي، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب الموافقة النهائية من المرشد مجتبى خامنئي.

وذكرت المصادر أن الفجوات تقلصت بشأن 3 قضايا رئيسية، أبرزها آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والترتيبات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 60 يوما، إلى جانب كيفية إجراء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق النار المذكورة.

وفي وقت سابق من الخميس، قال ترامب إنه أرجأ شن هجمات عسكرية جديدة على إيران، بعد ساعات من تهديده بتصعيد الحرب الدائرة منذ 3 أشهر.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه اتخذ هذه الخطوة "بناء على الحقيقة التي مفادها أنه تم رفع المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المستوى الأعلى للقيادة الإيرانية والموافقة عليها".

وأشار ترامب أيضا إلى أنه تم إحراز تقدم في المحادثات لتمديد وقف إطلاق النار الهش، وكتب أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها، من حيث المفهوم والتفصيل الكبير"، بينما لم يقدم المزيد من التوضيحات.