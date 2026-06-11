وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "استنادا إلى حقيقة أن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، الضربات والقصف المقرر تنفيذهما ضد إيران هذا المساء".

وتابع: "تم اعتماد المناقشات والنقاط النهائية، من حيث المبدأ وبالتفاصيل الدقيقة، من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".

وأكد الرئيس الأميركي أن "الحصار البحري سيظل مفروضا بالكامل وساري المفعول (على موانئ إيران) إلى حين الانتهاء من هذه الصفقة، وسيعلن قريبا عن زمان ومكان التوقيع".

وجاء منشور ترامب بعد ساعات من إعلانه أن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة شديدة الليلة"، وأنه يرغب في مرحلة ما في ⁠السيطرة على جزيرة خرج، مركز البنية التحتية للنفط في البلاد، وذلك بعد أن قوضت الضربات المتبادلة وقف إطلاق النار الهش.

وذكرت مصادر إيرانية ومسؤولون غربيون أن المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن اتفاق سلام مبدئي تكتسب قوة دافعة.

لكن تصاعد الأعمال القتالية هذا الأسبوع يضرب آفاق التوصل إلى نهاية سريعة للحرب، المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

وتوعد ترامب بشن هجمات جديدة على إيران بعدما تبادل الطرفان الغارات الجوية، الخميس، لليوم الثاني على التوالي.

وقال في منشور على "تروث سوشال": "ستوجه الولايات المتحدة الليلة (ليل الخميس) ضربة قوية جدا لإيران (التي تم القضاء على أسطولها وسلاحها الجوي وراداراتها ومضاداتها للطائرات وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية)".

وأضاف: "في وقت ليس ببعيد، سنسيطر على جزيرة خرج، ومراكز البنية التحتية النفطية ‌الأخرى، ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز لديهم، كما فعلنا مع فنزويلا".