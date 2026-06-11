ونقل مع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن المسؤولين، قولهم إن "الهدف من تهديد ترامب هو الضغط على إيران لإبداء مزيد من المرونة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي".

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، و"ستستولي على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما حدث مع فنزويلا".

ورغم ذلك، قال الرئيس الأميركي إن "الإيرانيين يتفاوضون معنا لإبرام اتفاق، لكنهم معتدون بأنفسهم".

وتوازيا، قالت مصادر إيرانية وغربية لـ"رويترز"، الخميس، إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي ينهي الأعمال القتالية بين الولايات ⁠المتحدة وإيران شهدت تكثيفا، رغم التصعيد العسكري.

وأضافت المصادر أن الطرفين يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

كما أفادت أن تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم لا يزال مستمرا، وسط المواجهة العسكرية بين البلدين.

وذكرت 3 مصادر إيرانية أن تفاهما سياسيا جرى التوصل له، لكن بعض القضايا لا تزال تحتاج لمناقشتها بالتفصيل، مثل آلية الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية.