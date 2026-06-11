وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة تلفزيونية أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، الخميس، بالتزامن مع وصول حدة التوترات بين واشنطن وطهران إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع.

وفي سياق متصل، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وجود قنوات تفاوضية مفتوحة مع القيادة السياسية في طهران، بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني.

ويرى محللون سياسيون أن الحرس الثوري يتبنى موقفا أكثر "تطرفا" مقارنة بالقيادة السياسية، وهو ما تسبب في عرقلة مسار المحادثات الدبلوماسية في أكثر من مناسبة.

والخميس، شن الجيش الأميركي ضربات جوية ضد أهداف إيرانية لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، مؤكدة أنها جاءت ردا على ما وصفه بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر".

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، إن قواتها نفذت غارات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة داخل إيران، بتوجيه من ترامب.

وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، و"ستستولي على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما حدث مع فنزويلا".