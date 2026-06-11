وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "ستوجه الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية الليلة لإيران (التي فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية)".

وأضاف: "وفي وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خرج، وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة".

ويأتي هذا المنشور بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات لليوم الثاني على التوالي، مما يدفع الشرق الأوسط نحو استئناف حرب شاملة.

وفي الوقت ذاته، صرح ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، قائلا: "سيكون هناك المزيد من القصف الليلة، أكبر وأقوى"، مؤكدا رغبته في السيطرة على جزيرة خرج، المركز الرئيسي للنفط الإيراني.

ورغم ذلك، قال الرئيس الأميركي إن "الإيرانيين يتفاوضون معنا لإبرام اتفاق، لكنهم معتدون بأنفسهم".

وأضاف ترامب مهددا: "لن يتمكن الناس من شرب الماء، ولا أريد أن يحدث ذلك".

وتابع لـ"فوكس نيوز": "أفضل عدم استهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران".