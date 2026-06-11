وقالت القيادة ‌الوسطى ⁠الأميركية (سنتكوم) في بيان، إنها "اتخذت إجراءات ضد ناقلة النفط (⁠إم تي ‌جالفير) التي ترفع ⁠علم غينيا بيساو، أثناء محاولتها ⁠نقل النفط من ​إيران عبر ⁠خليج ​عمان".

وتابعت: "أطلقت طائرة أميركية صاروخين من ​طراز هيلفاير على غرفة محركات السفينة بعد أن تكرر عدم ​امتثال ‌طاقمها لتوجيهات القوات الأميركية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عطلت طائرات أميركية ناقلتي النفط "ماريفكس" و"سيتيبيلو" اللتين ترفعان علم بالاو، يومي الإثنين والثلاثاء على التوالي.

وقالت "سنتكوم"، إن "ماريفكس" انتهكت الحصار بمحاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني، بينما حاولت "سيتيبيلو" نقل نفط إيراني.

وأوضحت أنها عطلت 9 سفن مخالفة، وإعادة توجيه 135 سفينة ملتزمة، مع السماح بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل الماضي.