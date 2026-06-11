وقال عون في منشور على منصة "إكس"، الخميس، إنه "رغم الضغوط للانسحاب من المفاوضات لن ننسحب منها، وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة وطننا".

وأوضح عون أن لبنان "يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى".

وتابع: "خيارنا يبقى الدولة كونها تحمينا كلنا، وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "المراكز التي يصل إليها أي مسؤول ليست ترفا بل مسؤولية، فإما أن يكون على قدر مسؤولياته وحجم قراراته أو فليبق في منزله".

وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية بداية شهر يونيو الجاري، وأعلن عقب نهايتها عن "اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".

لكن الهجمات الإسرائيلية العنيفة على مناطق متفرقة من لبنان مستمرة، وكذلك ضربات حزب الله المدعوم من إيران.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية جنوبي لبنان قتلت 13 شخصا على الأقل، الأربعاء، في حين أعلن حزب الله عن شن هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط "مقذوفين" قرب ​منطقة تنشط ‌فيها قواته جنوبي لبنان، بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل في وقت مبكر من الخميس.