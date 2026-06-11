والإعلان عن سقوط قتلى هو الأول منذ بدء الحصار البحري الأميركي لموانئ إيران في 13 أبريل الماضي، وهي عمليات أعطبت خلالها الولايات المتحدة 8 سفن وأجبرت أكثر من 100 سفينة أخرى على العودة أدراجها.

وأبلغت سفارة الهند في مسقط، الخميس أيضا، عن واقعة استهدفت ناقلة أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأكد وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند سارباناندا سونوال أن البحارة الثلاثة لقوا حتفهم، بعد الإعلان عن فقدانهم الأربعاء.

وقال سونوال: "للأسف تأكدت وفاة ‌البحارة الهنود الثلاثة الذين وردت أنباء في البداية عن فقدانهم، بعد تحديد مكان جثثهم والتعرف عليها".

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أن طائرة أميركية نفذت ‌غارة دقيقة على الناقلة "سيتيبيللو" للمنتجات ‌النفطية، التي ترفع علم بالاو، في خليج عمان.