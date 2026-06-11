أكدت الهند، الخميس، مقتل 3 بحارة هنود في غارة أميركية بهدف اعتراض ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان، في خضم منع واشنطن عبور سفن مرتبطة بإيران.
والإعلان عن سقوط قتلى هو الأول منذ بدء الحصار البحري الأميركي لموانئ إيران في 13 أبريل الماضي، وهي عمليات أعطبت خلالها الولايات المتحدة 8 سفن وأجبرت أكثر من 100 سفينة أخرى على العودة أدراجها.
وأبلغت سفارة الهند في مسقط، الخميس أيضا، عن واقعة استهدفت ناقلة أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان.
وأكد وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند سارباناندا سونوال أن البحارة الثلاثة لقوا حتفهم، بعد الإعلان عن فقدانهم الأربعاء.
وقال سونوال: "للأسف تأكدت وفاة البحارة الهنود الثلاثة الذين وردت أنباء في البداية عن فقدانهم، بعد تحديد مكان جثثهم والتعرف عليها".
وذكرت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أن طائرة أميركية نفذت غارة دقيقة على الناقلة "سيتيبيللو" للمنتجات النفطية، التي ترفع علم بالاو، في خليج عمان.
وأضافت أن الطائرة "أطلقت ذخائر دقيقة على غرفة محركات السفينة بعد أن استمر الطاقم في رفض الامتثال لأوامر القوات الأميركية".
والأربعاء، نددت وزارة الخارجية الهندية بالهجوم، وقالت إن 21 بحارا هنديا تسنى إنقاذهم.
وأفاد مصدران هنديان "رويترز"، الأربعاء، أن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأميركية في البلاد بعد تقديمها "احتجاجا شديد اللهجة" على الواقعة.
وقالت عائلة بحار من بين القتلى للصحفيين إنه خرج للبحر قبل نحو 9 أشهر، وقال لوالده قبل أيام إن كل الأمور على ما يرام.
وتأتي الهجمات الأميركية على سفن تقل بحارة هنود قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات ثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت "سنتكوم"، إن "سيتيبيللو انتهكت الحصار القائم بمحاولة نقل نفط من إيران".
وأضافت أن الحصار الأميركي أدى إلى إعطاب 8 سفن مخالفة وإعادة توجيه 134 سفينة تمتثل للأوامر، والسماح بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.