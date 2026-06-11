وتأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية التي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تحرص الدولة على الاستجابة الفورية للمتضررين والمحتاجين من خلال توفير المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الإيوائية الأساسية للرجال والنساء والأطفال.

وأكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق أحمد العامري على ما توليه قيادة دولة الإمارات من اهتمام بالغ ودعم لا محدود لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لمختلف الدول جراء تعرضها لكوارث طبيعية عارضة أو أزمات إنسانية حرجة، انطلاقاً من الإرث الراسخ للمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.