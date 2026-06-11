وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في ظل ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي تعرضت لها دولة الكويت، وما قد يترتب عليها من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية سيتمان فور التأكد من انتهاء الحالة وزوال أسباب الخطر، بناءً على تقييم الجهات المعنية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها والالتزام بالتعليمات والإرشادات ذات الصلة.