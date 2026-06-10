وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيتالأبيض: "سنضرب إيران اليوم بقوة كما فعلنا أمس. سنهاجمهم بقوة"، معتبرا أنها "تستخف بعقولنا".

وفي حين أحجم عن تحديد طبيعة الأهداف المحتملة، فقد شدد على أن الهدف النهائي لبلاده هو "إجبار طهران على توقيع اتفاق له مغزى وقابل للتطبيق".

وتابع ترامب: "لن أقول ما إذا كان سيتم تدمير الجسور أو محطات الطاقة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي، وكل ما عليهم فعله الآن هو التوقيع". وفي وقت سابق من الأربعاء، ⁠قال ترامب إن إيران "‌استغرقت ⁠وقتا طويلا جدا ⁠في ‌التفاوض ⁠على اتفاق، وعليها ⁠الآن أن تدفع الثمن". وفي ‌منشوره على منصة "تروث سوشال"، لم يدل ترامب بتفاصيل أخرى بشأن وعيده، إلا أن شبكة "فوكس نيوز" نقلت عنه قوله إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات على محطات طاقة وجسور في إيران.