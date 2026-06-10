وجاءت الإدانة خلال اجتماع المجلس الوزاري في المنامة، الأربعاء، في اليوم الذي شهد عدوانا إيرانيا جديدا بمسيّرات وصواريخ بالستية على البحرين والكويت والأردن.

وأكد المجلس أن "هذه الأعمال العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب وتقوض أسس الثقة وتزرع الشقاق، وتغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس، فالعدوان لا يبني علاقات، والترويع لا يصنع استقرارا".

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل ووقوفه الراسخ صفا واحدا مع البحرين والكويت والأردن.

كما أكد أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعا.

وطمأن المجلس مواطني دوله والمقيمين على أراضيها بأن "قدرات الدفاع المشترك ومنظومات الدفاع الجوي تتصدى لهذه الاعتداءات بكفاءة وجاهزية عالية"، وأن "قيادات دول المجلس ماضية في صون أمن المنطقة واستقرارها"، وأن "هذه الاعتداءات لن تزيد شعوب دول المجلس إلا تلاحما وتصميما وإصرارا على مقاومتها والتصدي لها".

وأكد المجلس "حق دوله الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات، والرد على هذا العدوان بكل الوسائل المشروعة، وفقا للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة عليها".

وحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وطالب بوقفها الفوري والكف نهائيا عن أي استهداف لدول المجلس ومصالحها ومواطنيها.

كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بما يضمن احترام سيادة الدول وحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.