وأفاد الدبلوماسيون أن القرار يشدد على ضروة منح وكالة الطاقة الذرية "كامل الصلاحيات التي تحتاجها" للتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأضافوا أن مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة أقر القرار بأغلبية 21 صوتا، مع اعتراض 3 دول وامتناع 10 عن التصويت.

وقدم القرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، أما فنزويلا ‌فلم يسمح لها بالمشاركة في التصويت.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا قرار الوكالة بأنه "سياسي ويفتقر إلى المهنية".

وقالت البعثة إن "رسالة إيران ‌إلى الأمم المتحدة ‌والمنظمات ‌الدولية الأخرى ‌في ‌فيينا ⁠هي أنها ستدافع ⁠عن حقوقها ⁠غير القابلة ⁠للتصرف، بما في ذلك الرد على ‌هذا القرار المعيب".

ومن المتوقع أن يعقد القرار محادثات واشنطن مع طهران، المتعثرة أصلا.