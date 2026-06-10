وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بوقوع عشرات الهجمات الإسرائيلية على مناطق في جنوب وشرق البلاد، بينما أشارت التقارير الأولية إلى مقتل 13 شخصا على الأقل.

وفي مدينة صيدا الساحلية الواقعة جنوبي لبنان، أسفر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة عن مقتل شخصين، بحسب الوكالة ذاتها.

واستمرت أيضا الاشتباكات في محيط قلعة الشقيف ذات الأهمية الاستراتيجية، التي كانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت عليها قبل نحو أسبوع.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مروحيات هجومية إسرائيلية استهدفت مقاتلين تابعين لحزب الله، قرب القلعة الواقعة على قمة تل، بإطلاق نار من رشاشات.

ومن جانبه، أعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى المحيط المباشر لمدينة النبطية، وهي أحد أهم المراكز الاقتصادية في جنوب لبنان.

وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية باتت الآن على بعد بضعة كيلومترات فقط من وسط المدينة، ويبدو أنها تستعد للتقدم أكثر.

وسياسيا، أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، أن الهدف من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، هو "استعادة الدولة لوجودها"، مرحبا بمساعدة أي دولة، شرط عدم تدخلها في الشأن الداخلي اللبناني.

وقال عون: "نحن أصحاب قرار ولبنان دولة ذات سيادة وبلد له كيانه ومقدراته، وشعبه الذي لطالما كانت له اسهاماته في نهضة العديد من البلدان، باستطاعته اليوم الاسهام في إعادة اعمار ونهضة بلاده".

وتابع: "ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، ونحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الأمر الذي لا نقبله".

وأضاف الرئيس اللبناني: "أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية، لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وله كيانه وسيادته، وانطلاقا من قناعتي في أن الحروب لا تحقق أي نتيجة إلا الخسارات التي يشترك فيها الجميع".