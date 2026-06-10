وقال بيان مشترك وقعت عليه دول أخرى، من بينها وأستراليا وألمانيا وكندا والنمسا وبلجيكا والسويد، إن الأنشطة المستهدفة تنفذها منظمة استخبارات الحرس الثوري، وفيلق القدس، ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وأشارت الدول الـ22 في بيانها إلى أن هذه العمليات تستهدف بشكل خاص معارضين إيرانيين في الخارج وصحفيين، وجاليات ومصالح يهودية وإسرائيلية.

وأضاف البيان المشترك أن "هناك علاقة طويلة الأمد تربط أجهزة الأمن الإيرانية وجماعات إجرامية دولية ومحلية لتنفيذ هذه الأجندات"، معتبرا أن استخدام طهران لهذه الجماعات "أمر مرفوض ومدان".

كما دان الموقعون ما وصفوه "الحملة الأخيرة من الهجمات التي استهدفت مصالح أميركية وجاليات يهودية وصحفيين إيرانيين في أوروبا، التي أعلنت مسؤوليتها عنها مجموعة تدعى حركة أصحاب اليمين الإسلامية بدعم من وسطاء تابعين لها".

وأكدت الحكومات في بيانها أن "محاولات القتل، أو الاختطاف، أو الترهيب على أراضيها تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية والأعراف الدولية"، وطالبت طهران بوقف هذه الأنشطة فورا.

وأكدت الدول الموقعة عزمها المشترك لاتخاذ تدابير إضافية لوقف هذه التهديدات، مشيدة بالجهود الأمنية المبذولة حاليا للتصدي لها.