وجاء في بيان الحزب الإسرائيلي: "رئيس الوزراء نتنياهو سيترشح في الانتخابات المقبلة، وبعون الله سيفوز".

وكان ترامب قد صرح لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو يخطط للترشح في الانتخابات المقبلة، التي يجب أن تجرى بحلول السابع والعشرين من أكتوبر.

وقال الرئيس الأميركي: "لا أعرف، لقد كانت له مسيرة سياسية مذهلة. هل يريد الاستمرار؟ لأنه، كما تعلمون، رئيس وزراء في زمن الحرب. سننتصر في الحرب قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، وهو رئيس وزراء في زمن الحرب".

وجاءت تعليقات ترامب بعد تقارير عن نشوب خلافات مع نتنياهو حول الحرب في إيران، واتساع الفجوة بينهما.

وفي نوفمبر الماضي أجرى حزب الليكود انتخابات لفروعه البلدية ولجنته المركزية، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 14 عاما، ونظرا لعدم وجود أي منافس لنتنياهو على رئاسة الحزب، طُلب من الأعضاء فقط المصادقة على استمراره رئيسا.

كما أظهر استطلاع رأي نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي، الثلاثاء، أن 61 بالمئة من الإسرائيليين، و57 بالمئة من الإسرائيليين اليهود، لا يعتقدون أن نتنياهو ينبغي له الترشح مرة أخرى.