وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لدى ‌سؤالها عن خطط ‌إنشاء مركز للإمداد والتموين في طرطوس لتوزيع السلع المستوردة من روسيا بأنحاء سوريا: "التعاون الروسي السوري يتطور بنشاط كبير".

وأضافت زاخاروفا: "في إطار التواصل مع الشركاء السوريين، تخضع مسألة الوجود العسكري الروسي للنقاش ‌أيضا، بما يشمل سياق إعادة ‌هيكلة محتملة ⁠لدور المنشآت العسكرية الروسية".

وأثارت إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، تساؤلات عن مستقبل قاعدة حميميم الروسية الجوية في اللاذقية ​والقاعدة البحرية في طرطوس.

لكن موسكو أقامت منذ ذلك الحين علاقات مع ‌الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي زار روسيا والتقى رئيسها فلاديمير بوتين.

والقاعدتان الروسيتان في سوريا جزء لا يتجزأ من من الوجود العسكري لموسكو في العالم.

وتعد قاعدة طرطوس البحرية مركزا للصيانة ⁠وإعادة التزود الوحيد لروسيا ‌في البحر المتوسط، وقاعدة حميميم الجوية نقطة انطلاق رئيسية ⁠للنشاط العسكري ولنشاط القوات شبه العسكرية التي تخضع لسيطرة ⁠الكرملين في إفريقيا.

وتدخلت روسيا عسكريا في سوريا في 2015 لدعم الأسد في ​الحرب التي استمرت أكثر من 13 عاما.

وذكرت "رويترز" ⁠في 2024 أن روسيا ​تسحب قواتها من خطوط الجبهة بشمال سوريا، ومن مواقع جبلية تهيمن عليها الطائفة العلوية التي ينتمي لها ​الأسد، لكنها لن تترك القاعدتين.