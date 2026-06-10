وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية "الآثمة والمتكررة" على دولة الكويت، التي كان آخرها الأربعاء.

وقالت إن هذه الاعتداءات "تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر".

وأكدت الخارجية الكويتية أن "تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".

وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبدورها أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأوضحت القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين وأعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.

وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.