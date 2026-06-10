وذكرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أن تقييمها يشير إلى أن "ذلك نجم على الأرجح عن عمليات أميركية تتعلق بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية".

وأضافت: "وقائع مماثلة في الماضي سبقها تحذير لأفراد الطواقم بالتجمع عند مقدمة السفينة قبل الهجوم على مؤخرتها".

ورجح مصدر أمني ثان من قطاع الملاحة البحرية أن تكون الضربة بصاروخ أميركي.

ولم ترد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال مصدر حكومي هندي لـ"رويترز"، إن السفينة تحمل 24 بحارا هنديا من أصل 28 بحارا، وأضاف أن مسؤولين هنود يحاولون التأكد مما إذا كان المفقودين ‌من الهند.

وذكرت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة كيماويات ومنتجات نفطية ترفع علم بالاو، أبلغت عن نشوب حريق في غرفة المحركات وهي على بعد 20 ميلا بحريا تقريبا شمال شرقي ميناء صحار العماني.

وقالت "فانغارد" البريطانية المعنية بإدارة مخاطر الملاحة إن الناقلة هي "سيتيبيلو"، وإن القوات البحرية العمانية استجابت لنداء استغاثة منها.

ولم يتسن التواصل مع ‌الشركة المشغلة للناقلة، ومقرها الهند، للحصول على تعليق ‌عن الواقعة.

وأشارت بيانات منصة "مارين ⁠ترافيك" لتتبع السفن إلى أن الناقلة رصدت لآخر مرة قبالة ساحل سلطنة عمان في الأول من يونيو الجاري، وهي محملة جزئيا بشحنة.

وبدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على حركة الشحن المرتبطة بإيران في 13 أبريل الماضي، بعد أن ⁠أوقفت طهران تقريبا كل عمليات العبور ‌من مضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم" قبل يومين إن قواتها منعت مرور 7 سفن لم تنصع للأوامر، وأعادت ⁠توجيه 134 امتثلت لها، وسمحت بعبور 42 سفينة لدعم عمليات إغاثة إنسانية.

ولم ترد تقارير عن تسبب تلك العمليات في سقوط قتلى.

وقال الجيش الأميركي إن قواته منعت مرور ⁠ناقلة النفط "ماريفكس" الفارغة في خليج عمان، الإثنين، بعد أن حاولت الإبحار إلى ميناء إيراني، في مخالفة للحصار القائم على إيران.

ويشمل نطاق الاستهداف سفنا إيرانية وناقلات مما يسمى "أسطول الظل"، وهي سفن عادة ما تكون قديمة ومن دون غطاء تأميني من شركات في دول غربية، وتستخدم لنقل النفط الخاضع لعقوبات، وترفع أعلام دول مختلفة للتستر على ملكيتها الأصلية ومنشأ الشحنة وتحركاتها.

وحث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية على التحلي بأعلى درجات المسؤولية.

وجدد دعوته لـ"جميع ‌الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال تعرض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر"، وقال: "يجب أن تظل حماية أرواحهم الأولوية القصوى في جميع الأوقات".