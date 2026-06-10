ووفق تقرير لشبكة إيه بي سي نيوز نُشر الثلاثاء، قال ترامب بشأن نتنياهو: "لقد كانت له مسيرة مذهلة. هل يريد الاستمرار؟ لأنه، كما تعلمون، رئيس وزراء في زمن حرب".

وأضاف ترامب: "سننتصر في الحرب قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، وكما تعلمون فهو رئيس وزراء في زمن حرب."

وأضاف: "هذا لا بأس به، تمامًا كما أنني رئيس في زمن حرب."

كما تحدث الرئيس الأميركي مؤخرا إلى القناة 12 الإسرائيلية عن محادثة أجراها مع نتنياهو على خلفية التوترات بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب: "قلت لبيبي: من الأفضل أن تكون حذرًا فيما تفعله، لأنك قد تُترك وحدك في مواجهة إيران قريبًا جدًا."

ويوم الأحد، طلب ترامب من نتنياهو تجنب توجيه ضربة لإيران ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل. وانتهت تلك المحادثة من دون التوصل إلى اتفاق واضح، ولم يبلغ نتنياهو ترامب بقراره النهائي في هذا الشأن، وفقًا لتقرير نشرته القناة 12 يوم الاثنين.

كما قال الرئيس الأميركي لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد، إن نتنياهو "لن يكون أمامه خيار" سوى قبول اتفاق مع إيران.

وقال ترامب: "أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ جميع القرارات".

وأضاف: "هو لا يتخذ القرارات"، متابعا: "معًا سنجلب الأمن إلى الشمال".

وأصدر نتنياهو مساء الاثنين بيانا مصورا مسجلا مسبقا، أكد فيه أنه على تواصل مع ترامب، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل تلك الاتصالات.