وأكدت الوزارة في الوقت ذاته حصيلة غارة سابقة استهدفت حي المساكن في المدينة، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 11 خلال يوم الثلاثاء.

وتأتي الغارات بعد ساعات من إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي دعا فيه سكان مدينة صور إلى إخلائها بالكامل، بما يشمل الحي المسيحي والمخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة، مطالبا السكان بالانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني، على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود.

وبدأ سكان المدينة بالخروج بأعداد كبيرة عقب الإنذار، في مشهد يعد الأول من نوعه الذي يشمل الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي، في وقت تواصلت فيه الضربات الإسرائيلية على المدينة الساحلية التي تؤوي آلاف النازحين من القرى الجنوبية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم الأسبوع الماضي عناصر من حزب الله بالعمل داخل الحي المسيحي في صور، محذرا من أنه سيطلب من السكان المغادرة إذا استمر وجودهم هناك.

ويأتي هذا التصعيد غداة تحذير إيران من أنها ستستأنف قصف إسرائيل إذا واصلت شن ضربات داخل لبنان، فيما تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها العسكرية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وأصدر تعليمات لسكان المناطق الشمالية بالدخول إلى الأماكن المحصنة تحسباً لأي تصعيد إضافي.