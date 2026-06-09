هذا وإصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان المدينة بما فيها الحي المسيحي والمخيماتُ والأحياءُ المُحيطة بها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيُنفذ عملياتٍ في المنطقة ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار.

واتهم حزبَ الله بالعمل داخل الحي، مشيرا إلى أن أي مبنًى يستخدمُه حزب الله لأغراضٍ عسكرية قد يكون عُرضةً للاستهداف.

وتتعرّض صور، المدينة الساحلية التي تعدّ من كبرى مدن جنوب لبنان وتأوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها، لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب، فضلا عن إنذارات إخلاء متكرّرة لم يحدّ منها الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 أبريل.

وجاء في منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة المسيحية - والمخيمات (الفلسطينية) والأحياء المحيطة بها".