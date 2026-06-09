وقال المصدر إن الاتفاق ينص على تسليم سلاح حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة على مراحل، على أن يرتبط تنفيذ ذلك بالتزام إسرائيل بتعهداتها، والانسحاب من المناطق الصفراء، وإنهاء ملف الميليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل.

وأضاف المصدر أن الصيغة الجديدة للاتفاق تضمنت تعديلاً في البند الثامن، الذي كان محل خلاف، عبر استبدال عبارة "حصر السلاح" بعبارة "تحييد السلاح".

وأكد المصدر أن الصيغة النهائية للاتفاق أُرسلت إلى الجانب الأميركي للاطلاع عليها، مشيراً إلى أنها تحظى بقبول مبدئي من الإدارة الأميركية.

وبحسب المصدر، من المقرر التوقيع على الاتفاق خلال الساعات المقبلة.