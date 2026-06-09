وشدد عون على أن حجم الدعم الأوروبي المطلوب ينبغي أن يوازي، وفق تعبيره، الدور الذي يضطلع به لبنان تجاه دول الاتحاد، لا سيما في ما يتعلق بالمساهمة في الحد من تدفق النازحين السوريين إلى أوروبا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.

ودعا إلى اعتماد مقاربة جماعية منسقة بإشراف الاتحاد الأوروبي، بما يضمن توزيع الاهتمامات بين الدول الأعضاء على المجالات التي يحتاجها لبنان، الأمر الذي من شأنه تعزيز فاعلية الدعم ونتائجه.

وفي ملف السيادة، اعتبر الرئيس اللبناني أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية يشكل شرطا أساسيا لتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة، وإنهاء كل المظاهر المسلحة، بما يتيح حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية والقوى العسكرية الرسمية.

كما أشار إلى أهمية اعتماد مقاربة متكاملة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية في التعامل مع ملف سلاح حزب الله، بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.