يأتي ذلك غداة تحذير إيران من أنها ستعيد قصف إسرائيل إن واصلت شنّ ضربات في لبنان. وتشدد إسرائيل على أنها مستمرّة في ذلك.

وتتعرّض صور، المدينة الساحلية التي تعدّ من كبرى مدن جنوب لبنان وتأوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها، لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب، فضلا عن إنذارات إخلاء متكرّرة لم يحدّ منها الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 أبريل.

لكن هذه المرة الأولى التي يشمل فيها الإنذار الإسرائيلي الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي.

وجاء في منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة المسيحية - والمخيمات (الفلسطينية) والأحياء المحيطة بها".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم، ندعوكم إلى إخلاء منازلكم فورا (...) والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني" أي على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي بيانا اتهم فيه عناصر من حزب الله بالعمل في حارة المسيحيين في صور، محذرا من أنه سيطلب من السكان المغادرة إذا بقي الحزب هناك.

وقبل الإنذار، استهدفت غارة إسرائيلية محيط المدينة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ويأتي الإنذار الجديد لصور غداة مقتل 14 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان بما في ذلك غارة استهدفت سيارة في المدينة وأدّت إلى مقتل خمسة أشخاص، وفقا لوزارة الصحة.