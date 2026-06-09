وأوضح المصدر أن الوسطاء مصر وقطر وبعض الفصائل الفلسطينية ضغطت على حماس لقبول صيغة تسليم السلاح تدريجيا للجنة الفلسطينية التابعة لمجلس السلام على مراحل لتجنب عودة الحرب بذريعة السلاح والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد أن القاهرة قد تشهد الثلاثاء توقيع على ورقة إعلان توافق فيها حماس على تسليم السلاح لأجهزة الأمن الفلسطينية في غزة والتابعة لمجلس السلام بشكل تدريجي، إلا أن حماس بحسب المصدر طلبت مهلة للتشاور داخليا قبل التوقيع على الاتفاق.

وبحسب المصدر لا تزال حماس تربط تسليم سلاحها بضمانات تتعلق بسلامة عناصرها وقياداتها وعدم المساس بهم داخل غزة من عمليات انتقام محتملة وتشترط نزع سلاح المجموعات المسلحة المدعومة من إسرائيل أولا إلى جانب دمج موظفيها الإداريين في الإدارة الجديدة لغزة.

ماذا يحدث؟

تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع وكالة فرانس برس.