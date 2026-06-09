وقالت الوزارة، في بيان، إن الموقوفين يضمون 198 سورياً و37 أجنبياً، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية شملت محافظات حماة وحلب ودير الزور وحمص ودمشق.

ضبط أسلحة ومتفجرات

وأضافت أن الأجهزة الأمنية صادرت 120 قطعة ومعدة متنوعة، بينها 25 قطعة سلاح و6 آليات و22 معدة تستخدم في التفجير، إضافة إلى 67 جهازاً إلكترونياً.

حملات أمنية

وأوضحت الوزارة أن هذه النتائج جاءت في إطار حملات أمنية بدأت منذ مارس الماضي، استهدفت خلايا تابعة للتنظيم في مدينة البوكمال ومناطق ريفها وصولاً إلى ريف البصيرة في محافظة دير الزور.

وأشارت إلى أن العمليات استندت إلى معلومات وتحريات استخباراتية دقيقة حول تحركات عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.

استمرار الملاحقات

وأكدت وزارة الداخلية السورية مواصلة ملاحقة أي نشاط مرتبط بالتنظيمات المتشددة أو يهدد الأمن والاستقرار، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وشددت على أن العمليات الأمنية ستتواصل في مختلف المناطق، مع الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.