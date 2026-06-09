وقالت المتحدثة بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إيلا واوية، في بيان صحفي: "انذار عاجل إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة المسيحية - والمخيمات والأحياء المحيطة بها.. ندعوكم، حرصًا على سلامتكم، إلى إخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

وأضافت أن ذلك يأتي في "ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة".

وحذرت المتحدثة السكان، قائلة إن "وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياتكم للخطر"، مشيرة إلى أن "كل مبنى يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

وأكدت المتحدثة أن "أي تحرك جنوب نهر الزهراني قد يعرض حياتكم للخطر"، كاشفة عن أن الجيش سيضطر للعمل ضد نشاطات عناصر حزب الله داخل الحي المسيحي في المدينة على المدى الزمني القريب.