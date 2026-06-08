وأضح الجيش الإسرائيلي، في بيان أنه ‌اعترض ‌هدفا جويا مشبوها أطلق ‌من ‌اليمن بعد ⁠أن دوت صفارات ⁠الإنذار ‌من ⁠تسلل طائرة معادية ⁠في منطقة ⁠إيلات.

وأضاف الجيش أن العملية انتهت.

كان الجيش الإسرائيلي قد اعترض، الاثنين، صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي باشرت التعامل مع التهديدات واعتراضها.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن صفارات الإنذار دُوّيت في عدد من المناطق عقب رصد الصواريخ، فيما جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وفق الإجراءات المتبعة.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد نتائج عمليات الاعتراض ورصد أي أضرار محتملة، كما دعا إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية.