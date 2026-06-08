وبحسب ما ذكر أكسيوس، فقد قال ترامب لنتنياهو إنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل بمفرده.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب اتصل بنتنياهو مساء الأحد، وطلب منه عدم الرد على الصواريخ التي أطلقتها إيران، بعدما ضربت إسرائيل أهدافا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف مصدر إسرائيلي مطلع على المكالمة أن ترامب جادل بأنه إما أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة، أو أنه إذا فشل ذلك فقد يقود بنفسه ضربات ضد إيران.

ووصف أحد المسؤولين الأميركيين المكالمة بأنها "مهذبة"، فيما أشار مسؤول أميركي آخر إلى أن "أحدا لم يرفع صوته".

وقال مصدر إسرائيلي إن نتنياهو جادل بأن عدم الرد على الهجوم الإيراني سيكون سيئا لإسرائيل، وسيئا للولايات المتحدة، وسيئا للاتفاق الذي يحاول ترامب التفاوض عليه.

وكانت حجته أن عدم التحرك سيبعث برسالة مفادها أن إيران هي الطرف الأقوى، وأنها قادرة على ردع الولايات المتحدة وإسرائيل عن اتخاذ إجراءات عسكرية.

وانتهت المكالمة من دون قرار واضح من نتنياهو، وشعر بعض المسؤولين الأميركيين الذين شاركوا فيها بأن الرئيس نجح في كسب مزيد من الوقت.

أما نتنياهو، فاعتبر أنه رغم معارضة ترامب للضربات الانتقامية، فإن الرسالة "لم تكن رفضا قاطعا"، بحسب المصدر الإسرائيلي.

وقال مسؤول أميركي: "لا توجد أي طريقة كان يمكن لبيبي (نتنياهو) أن يفسر بها ما قاله له الرئيس على أنه موافقة. لقد أُبلغ بوضوح أن الرئيس لا يدعم ذلك، لكنه يفعل ما يفعله".

وبعد اجتماعه مع رئيس أجهزته الأمنية وقادة الجيش، أبلغ نتنياهو البيت الأبيض بأنه قرر المضي قدما في تنفيذ الضربات.

وأفاد ترامب في المقابلة بأن إسرائيل "أبلغتنا متأخرين جدا" بشأن ضربات الأحد. وقال: "كانوا بالفعل في طريقهم. لكنني في النهاية جعلت الضربة الإسرائيلية محدودة".

وأكد مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين تحدثوا مساء الأحد مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للتوصل إلى تفاهم بشأن الأهداف التي سيتم استهدافها.

ورغم أن الجيش الأميركي لم يشارك في الهجمات الإسرائيلية، فإنه ساعد الجيش الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الإيرانية القادمة، بحسب مسؤولين أميركيين في وزارة الدفاع.

وقال ترامب لأكسيوس إنه تلقى اتصالات من 5 دول مختلفة طلبت منه الضغط على نتنياهو لوقف الهجمات.

وأضاف: "كانت هذه الدول قلقة للغاية. وهي تحب الاتفاق الذي نتفاوض بشأنه".

كما ادعى ترامب أن إدارته تلقت صباح الاثنين رسائل من الإيرانيين تفيد باستعدادهم لوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الأمر نفسه.

وقال: "اتصلوا بنا وقالوا إنهم لن ينفذوا المزيد من الهجمات، وطلبوا منا أن نبلغ إسرائيل بعدم تنفيذ المزيد من الهجمات".

وأوضح ترامب لأكسيوس: "قلت: بيبي (نتنياهو)، من الأفضل أن تكون حذرا، وإلا فستكون بمفردك قريبا جدا".

وقال مصدر إسرائيلي إن المكالمة شهدت خلافات، لكنها انتهت بموافقة نتنياهو على التراجع إذا لم يهاجم الإيرانيون.

وبعد المكالمة، أمر نتنياهو كبار القادة العسكريين بإلغاء الضربات.

وكان الجيش الإسرائيلي يستعد لأكبر موجة ضربات ضد إيران منذ أبريل، مع عشرات الأهداف الحساسة التي كان مقررا استهدافها يوم الاثنين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين. عندها اتصل ترامب بنتنياهو وطلب منه وقف الضربات.

ووفق الموقع، أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن أحداث الساعات الـ24 الماضية تشكل دليلا إضافيا على أن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك المصالح السياسية لترامب ونتنياهو، تبتعد عن بعضها يوما بعد يوم.

وقال مسؤول أميركي: "بيبي يحتاج إلى استمرار الحرب ليبقى حيا سياسيا في إسرائيل، بينما يحتاج ترامب إلى إنهاء الحرب ليبقى حيا سياسيا في الولايات المتحدة".