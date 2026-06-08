وأكد بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أهمية المضي قدما في العملية التحضيرية للحوار السوداني–السوداني الشامل، بما في ذلك إنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة، باعتبارها خطوة أساسية نحو بناء توافق وطني واسع وإطلاق عملية سياسية جامعة تضع حدا للأزمة الراهنة.

وأشادت الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء الحرب، بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الرامية إلى وقف القتال وإطلاق عملية سياسية شاملة، مجددةً دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

كما شدد البيان على أهمية القيادة المدنية للعملية السياسية ودعم انتقال مدني شامل ومستقل يعكس إرادة السودانيين وتطلعاتهم، ويؤسس لمؤسسات وطنية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكدت الإمارات دعمها المتواصل لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف أنحاء السودان.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية تأكيدها على أن الحل السياسي يظل السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة، مشددة على ضرورة تعزيز المسار السلمي الديمقراطي ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.