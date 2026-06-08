ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن سلطة الطيران المدني، الإثنين، أن الوضع الحالي يخضع لمراقبة وثيقة، مؤكدة أن الأجواء العراقية تتمتع بـ "أعلى مستويات الأمن والسلامة".

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق عن إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة استجابة للهجمات الأخيرة، وهو الإغلاق الذي كان من المفترض أن ينتهي مساء الأربعاء.

وفي المقابل، تم تمديد إغلاق المجال الجوي السوري لمدة 12 ساعة إضافية حتى الساعة الحادية عشرة من مساء الإثنين (2000 بتوقيت غرينتش)، بعد أن كان من المقرر استئناف الحركة الجوية في البلاد صباح الاثنين.

ويقع كلا البلدين جغرافيا بين إيران وإسرائيل، مما يجعلهما في مرمى النيران في حال وقوع هجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل.