ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.

ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، ‌فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وفي تصريحات نشرها ‌مكتب رئيس الوزراء ‌اللبناني على إكس بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال سلام إن إسرائيل نفذت في الفترة من 17 أبريل إلى 7 يونيو 3491 غارة جوية و407 عمليات هدم وست عمليات جرف سوت قرى بأكملها في أقصى ‌جنوب لبنان بالأرض.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد ‌على طلب للتعليق.

وقال ⁠سلام إن لبنان يسعى جاهدا للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن أحدث تصعيد بين إيران وإسرائيل تسبب في موجات نزوح جديدة، مما أدى إلى ضغط هائل على قدرة لبنان ⁠على استيعاب العائلات ‌النازحة.

ونزح بالفعل أكثر من مليون، أي خُمس سكان لبنان، بسبب ⁠الغارات الإسرائيلية وتحذيرات الإخلاء في أنحاء لبنان منذ اندلاع الحرب الأحدث في الثاني ⁠من مارس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌الأسبوع الماضي إن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لا يعني بالضرورة توقف القتال تماما، بل قد يقتصر على تقليص حدته.