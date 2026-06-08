وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيي سريع، في بيان متلفز: "نعلن حظر الملاحة بشكل كامل على العدو في البحر الأحمر، وأي تحركات صهيونية نعتبرها أهدافا عسكرية لقواتنا".

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت مبكر الاثنين، رصد صاروخ أطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة في البلاد.

وتعد هذه أول عملية عسكرية تعلنها جماعة الحوثي ضد إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

وسبق وأن أطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على إسرائيل، خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنهم لم يعلنوا انخراطهم بالحرب الإيرانية بشكل كامل.