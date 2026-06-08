وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي باشرت التعامل مع التهديدات واعتراضها.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن صفارات الإنذار دُوّيت في عدد من المناطق عقب رصد الصواريخ، فيما جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وفق الإجراءات المتبعة.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد نتائج عمليات الاعتراض ورصد أي أضرار محتملة، كما دعا إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران خلال هجوم ليل الاثنين، وذلك ردا على إطلاق إيران صواريخ تجاه إسرائيل.