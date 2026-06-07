وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "يقوم رئيس الأركان حاليا بتقييم الوضع. سيضرب الجيش العدو بقوة فور تلقي الضوء الأخضر".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس سيناقشان مع قادة المنظومة الأمنية التطورات عقب التصعيد الأخير.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن إسرائيل قالت إنها ستغلق المدارس، الاثنين، بعد التصعيد مع إيران.

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن واشنطن أبلغت إسرائيل أن من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول أن الرد الإسرائيلي ينبغي أن يكون في وقت يناسب إسرائيل تماما، وليس في وقت يتوقعه الجميع.