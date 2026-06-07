ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في محافظة درعا قوله إن مناطق ريف درعا الأوسط والغربي شهدت انفجارات عديدة جراء تصدي إسرائيل للصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن العديد من الصواريخ الإيرانية سقطت في مناطق مفتوحة بريف درعا الأوسط، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وقال سكان في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق لـ(د ب أ) إنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة وشاهدوا صواريخ إسرائيلية تتصدى للمسيرات والصواريخ الإيرانية، مشيرين إلى أن المنطقة تعيش حالة من الرعب خوفا من سقوط حطام تلك الصواريخ فوق المدن والقرى.

وأضاف السكان أن الجيش الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته في منطقة وادي اليرموك، وأن هناك مخاوف من استهداف القرى والمزارع التي يتواجد فيها فلاحون، وسط حالة من الاستنفار للجيش الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، مؤكدين أنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 23:00 من مساء الأحد وحتى الساعة 11:00 من صباح الاثنين، مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق.