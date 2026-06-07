وأفادت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان مقتضب بـ"إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة".

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير حتى إعلان وقف النار، رُصدت مسيّرات وصواريخ بكثافة في أجواء العراق، بعضها استهدف أراضيه.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران، موضحا أنه رصد إطلاق دفعة ثالثة.

وقال الجيش في بيان: "اعترضت القوات الجوية حتى الآن جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران".

وتابع: "رصد الجيش إطلاقات جديدة باتجاه دولة إسرائيل. تواصل أنظمة الدفاع الجوي تحديد التهديدات واعتراضها".

وبحسب المعطيات التي نقلت إلى المستوى السياسي، أطلقت إيران نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق الأحد، استهداف قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية، مؤكدا أن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بـ"عدم التزام" الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قبول إيران وقف إطلاق النار كان مشروطاً بـ"هدنة على جميع الجبهات"، مضيفاً أن واشنطن وتل أبيب "لم تلتزما بتعهداتهما".