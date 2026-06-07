وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع "قد يكون مستعدا للمساعدة في الجهود الأمنية الإقليمية".

ووصف ترامب الرئيس السوري بأنه "قائد جيد جدا"، قائلا إنه تمكن خلال فترة قصيرة من اتخاذ خطوات لإعادة الاستقرار إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

وفي معرض حديثه عن لبنان، قال ترامب إن سوريا قد تسهم في تسهيل تنفيذ ضربات "أكثر دقة" ضد حزب الله، مضيفا: "أريد حياة أفضل للناس في لبنان".

ولم يصدر تعليق فوري من دمشق على تصريحات ترامب.

ورفعت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية عدة عقوبات عن سوريا، من بينها "قانون قيصر"، في إطار دعم جهود التعافي التي تقودها الإدارة السورية الجديدة.