وبحسب الموقع فقد قال ترامب إنه سيتصل بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد.

وأضاف ترامب: "الضربات الإيرانية لم تؤد إلى إصابات ونأمل ألا ترد إسرائيل".

من جانبه أفاد مراسل أكسيوس بأن ترامب قال إنه: "إذا رد نتنياهو بضربة، فسيستمر الوضع على حاله كما كان عليه الحال في السنوات الـ 47 الماضية، أو حتى في السنوات الـ 3000 الماضية".

وأضاف ترامب: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. سيكون اتفاقا جيدا. لا أريد أن ينهار بسبب ما يحدث الآن."

وأكد ترامب: "سأتصل بنتنياهو الآن وأطلب منه عدم الرد. لقد استمتع كل منهما بما لديه. إسرائيل وإيران، لسنا بحاجة إلى ضربة أخرى."

وفي وقت سابق علق ترامب على الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، داعيا طهران إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": “لقد أطلقتم صواريخكم.. هذا يكفي"، مضيفا أن ما يقترحه على إيران هو "لعودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق".

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن "قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران"، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة والتلويح بردود إسرائيلية محتملة.

كان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق، الأحد، استهداف قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية، مؤكدا أن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بـ"عدم التزام" الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قبول إيران وقف إطلاق النار كان مشروطاً بـ"هدنة على جميع الجبهات"، مضيفاً أن واشنطن وتل أبيب "لم تلتزما بتعهداتهما".

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران، موضحا أنه رصد إطلاق دفعة ثالثة.

وقال الجيش في بيان "اعترضت القوات الجوية حتى الآن جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران".

وتابع: "رصد الجيش إطلاقات جديدة باتجاه دولة إسرائيل. تواصل أنظمة الدفاع الجوي تحديد التهديدات واعتراضها".

وبحسب المعطيات التي نقلت إلى المستوى السياسي، أطلقت إيران نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.