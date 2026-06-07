قال مصدر إسرائيلي، الأحد، أن تل أبيب سترد على الاعتداء الإيراني، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف المصدر لصحيفة يديعوت أحرونوت: "بإمكان إيران أن تنسى أننا سنحتوي الهجوم. سيكون الرد قاسيا. لن نسمح بانتهاك سيادتنا".
وأوضحت أنه في المناقشة الأمنية التي عقدت في منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رؤساء المؤسسة الدفاعية، خلص المشاركون إلى أن إيران ليست مهتمة "بخرق القواعد"، وأنها ستحاول الاكتفاء برد مدروس ومحدود في القطاع الشمالي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك تفكير في إغلاق المجال الجوي ومطار بن غوريون، وإنه خلال الساعة القادمة سيُعقد نقاش أمني إضافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع مع قادة المنظومة الأمنية عقب التصعيد الأخير.
ومساء الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات.
وقال الجيش، في بيان، إن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت خلال الدقائق الأخيرة توجيهات أولية مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، داعية السكان إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية.