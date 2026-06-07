وأضاف المصدر لصحيفة يديعوت أحرونوت: "بإمكان إيران أن تنسى أننا سنحتوي الهجوم. سيكون الرد قاسيا. لن نسمح بانتهاك سيادتنا".

وأوضحت أنه في المناقشة الأمنية التي عقدت في منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رؤساء المؤسسة الدفاعية، خلص المشاركون إلى أن إيران ليست مهتمة "بخرق القواعد"، وأنها ستحاول الاكتفاء برد مدروس ومحدود في القطاع الشمالي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك تفكير في إغلاق المجال الجوي ومطار بن غوريون، وإنه خلال الساعة القادمة سيُعقد نقاش أمني إضافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع مع قادة المنظومة الأمنية عقب التصعيد الأخير.