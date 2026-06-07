وقال الرئيس السوري في تصريح لقناة الإخبارية السورية اليوم الأحد: "إن سوريا عادت للسوريين، وجزيرة أرواد كانت مهملة، ونحن نؤكد بزيارتنا لها ولطرطوس واللاذقية، أن تكون هناك منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري".

وأضاف الرئيس الشرع: "هذه أول زيارة لرئيس سوري إلى جزيرة أرواد، وتأكيد منّا بشكل مباشر على اهتمامنا البالغ بإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال هذه الجزيرة العظيمة، واستثمارها على أكمل وجه".

وأكد الرئيس الشرع أن الأيام القادمة ستكون أفضل من السابق، وقال: "نحن ذاهبون باتجاه التقدم والازدهار، وستكون هناك فرص عمل كثيرة حسب المشاريع التي اطلعنا عليها ونوجهها للساحل السوري".

ويشارك الرئيس الشرع في احتفالية انطلاق موسم ‏طرطوس السياحي 2026،‏ وذلك على ‏الكورنيش البحري في ‏المدينة.

وجزيرة أرواد هي الجزيرة السورية الوحيدة المأهولة بالسكان، وتقع في البحر الأبيض المتوسط على بُعد نحو 3 إلى 5 كيلومترات قبالة ساحل مدينة طرطوس، وتمتد لمساحة تبلغ حوالي 20 هكتاراً.

والوسيلة الوحيدة للوصول إلى أرواد هي عبر القوارب والمراكب السياحية التي تنطلق بانتظام من مرفأ طرطوس.