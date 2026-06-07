وأضاف المسؤول الأميركي أن "الشروط المطروحة على الطاولة عادلة وتحظى بموافقة الحكومتين السياديتين"، معتبراً أنها توفر "مساراً واضحاً لإنهاء القتال"، ومحملاً حزب الله "المسؤولية الحصرية عن أي استمرار للأعمال العدائية".

وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتقف إلى جانب "الحكومة اللبنانية الشرعية" في جهودها لتحقيق مستقبل أفضل للبنانيين، داعياً حزب الله إلى "وقف إطلاق النار فوراً والسماح بدخول الاتفاقات حيز التنفيذ".

واتهم المسؤول الأميركي حزب الله بـ"استخدام البنية التحتية المدنية، ولا سيما المنازل، لإخفاء وتخزين الأسلحة"، معتبراً أن ذلك "يعرض حياة المدنيين اللبنانيين وممتلكاتهم للخطر".

وأكد أن "جميع الأسلحة يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية"، مشيراً إلى أن واشنطن "تدعم بشكل كامل سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، وأن هذه العملية تهدف إلى "تمكين لبنان من أن يكون دولة ذات سيادة بشكل مستدام للمرة الأولى منذ عقود"، بما ينعكس أيضاً على أمن إسرائيل.