وقال الجيش، في بيان، إن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت خلال الدقائق الأخيرة توجيهات أولية مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، داعية السكان إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية.

وأضاف البيان أنه يتوجب على السكان التوجه فوراً إلى الأماكن المحصنة عند تلقي الإنذار والبقاء فيها حتى صدور إعلان جديد، مشدداً على أنه لن يُسمح بمغادرة الملاجئ إلا بعد تلقي توجيه صريح من السلطات المختصة.