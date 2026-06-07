وقال الجيش في بيان "اعترضت القوات الجوية حتى الآن جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران".

وتابع "رصد الجيش إطلاقات جديدة باتجاه دولة إسرائيل. تواصل أنظمة الدفاع الجوي تحديد التهديدات واعتراضها".

وبحسب المعطيات التي نقلت إلى المستوى السياسي، أطلقت إيران نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية، مؤكدا أن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بـ"عدم التزام" الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قبول إيران وقف إطلاق النار كان مشروطاً بـ"هدنة على جميع الجبهات"، مضيفاً أن واشنطن وتل أبيب "لم تلتزما بتعهداتهما".